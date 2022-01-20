Песков исключил вмешательство России во внутренние процессы в ЦАР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия никак не влияет на внутренние процессы в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

«У нас с ЦАР отношения на различных уровнях, там есть наши военные советники, но участие во внутренних процессах ЦАР невозможно и об этом речи не идет», — сказал он.

Ранее новый российский посол в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Александр Бикантов рассказал, что пока не закончено расследование обстоятельств убийства трех журналистов из России в 2018 году. Следственные действия в связи со смертью российских журналистов продолжаются.

Как уточнил посол, журналисты передвигались ночью без охраны по трассе «Декоа-Сибю». Также Бикантов обратил внимание, что в декабре 2020 года группировка в коалиции с другими бандитскими ячейками напали на столицу ЦАР Банги.

Журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской Республике 30 июля 2018 года. Они погибли в результате обстрела их машины неизвестными людьми.