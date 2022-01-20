В Кремле раскрыли сроки ожидания ответа США и НАТО по гарантиям безопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва все еще ждет письменные ответы США и НАТО по гарантиям безопасности.

«Время имеет значение, мы говорим о том, что ожидаем получить это на днях, не обязательно завтра», — сказал представитель Кремля.

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Российские предложения по безопасности США и НАТО обсуждались в ОБСЕ 13 января, а также ранее в Женеве и Брюсселе. Однако ни США, ни НАТО пока не дали никаких письменных ответов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что в скором времени альянс направит России собственные письменные предложения в ответ на предложения Москвы по безопасности.