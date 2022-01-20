В Красноярске рассказали о подозреваемых в «информационном терроризме»

Телеграм-канал «Борус» опубликовал текст письма с террористическими угрозами, которое поступало в красноярские школы в течение месяца.

Пользователь мессенджера Telegram под ником Black Bull требовал выкуп в €2 млн и советовал перевести детей на дистанционное обучение. В противном случае злоумышленник пригрозил и «дальше терроризировать школы».

«Я требую выкуп 2кк евро, чтобы ничего не случилось. Если требования не будут выполнены, я буду дальше терроризировать ваши школы. Советую перевести детей на дистанционное обучение, если нет — я буду дальше продолжать это делать, не известно, когда будет ложно, а когда по настоящему», — говорится в тексте сообщения. [орфография автора сохранена]

В то же время местные власти настаивают на версии, что угрозы поступали из-за рубежа. Глава краевой полиции Александр Речицкий ранее заявил на конференции, что найти злоумышленников сложно из-за «трансграничности интернета» и «высокой степени анонимности заявителей». «МК в Красноярске» со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что письма с угрозами могли поступать на электронные адреса школ из Украины.

Екатеринбургское издание E1.ru, в свою очередь, сообщало о задержании подростка, который рассылал сообщения о готовящихся терактах в МГУ, Государственной думе и Совете Федерации. Подозреваемый предположительно рассылал аналогичные сообщения в школы Казахстана и Украины.

На данный момент комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции прорабатывает с ФСБ и МВД вопрос необходимости законодательных изменений при сообщениях о ложном минировании.

Ранее сообщалось, что в Красноярске из-за угрозы взрыва эвакуировали детские сады.