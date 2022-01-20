МИД Украины потребовал от вице-премьера Словакии опровергнуть слова о Крыме

Министр экономики Словакии и вице-премьер Рихард Сулик должен публично опровергнуть свои слова о российской принадлежности Крыма, заявило Министерство иностранных дел Украины.

По словам официального представителя ведомства Олега Николенко, слова Сулика продемонстрировали «искаженное восприятие реальности», а его позиция расходится с официальной позицией Словакии и Евросоюза.

«Требуем публичного опровержения господином министром своих высказываний, которые не способствуют развитию дружеских украинско-словацких отношений», — заявил Николенко в интервью изданию «Европейская правда».

Ранее Сулик заявил, что Крым останется частью России, тогда как Москва и Киев должны выстраивать торговые отношения. Политик также отметил, что его взгляд и отношение к Москве разделяют представители высшего руководства других стран ЕС.