США могут ввести санкции в отношении Германии из-за российского проекта газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение выразила историк Катя Хойер в статье для The Telegraph.

По ее словам, ФРГ чудом избежала санкций со стороны Вашингтона, и этот вопрос по-прежнему стоит на повестке дня. Историк считает, что Берлин слишком зависим от Москвы в энергетическом вопросе, что не позволяет поддержать антироссийскую политику стран Запада. Хойер выразила мнение, что если новое немецкое правительство закроет все атомные электростанции в стране, то зависимость Германии от российского газа возрастет.

В статье подчеркивается, что несправедливо всю ответственность за сложившуюся ситуацию возлагать только на главу МИД ФРГ Анналену Бербок, бывшие канцлеры Герхард Шредер и Ангела Меркель также во многом виноваты.

«Первый (Шредер прим.) запустил «Северный поток — 2» и до сих пор председательствует в комитете его акционеров. Вторая (Меркель — прим.) курировала его строительство и ускорила закрытие немецких АЭС», — написала Хойер.

Он добавил, что теперь политическая вина за «зависимость Германии от России» легла на плечи Бербок.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Северный поток — 2» отключить невозможно, так как его еще не включили, и это плохо для участников процесса и потребителей газа в Европе.

До этого газета Financial Times сообщила, что вопрос о запуске «Северного потока — 2» стал причиной раскола в правительстве Германии. Газопровод уже вбил клин между ФРГ и США, а теперь на фоне украинской проблематики якобы стал яблоком раздора уже внутри самой Германии.