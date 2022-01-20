Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Назарбаеву пожизненно сохранят право выступать перед парламентом Казахстана 11:45
Неуправляемая маршрутка с 18 пассажирами протаранила пять машин в Омске 11:44
Польский солдат ранен при штурме границы нелегалами со стороны Белоруссии 11:40
Электронные трудовые книжки усложнили работу трети кадровиков 11:38
МИД Украины потребовал от вице-премьера Словакии опровергнуть слова о Крыме 11:34
Кофе оказался способен защитить от рака матки 11:31
В США рассказали, как усилят присутствие НАТО в Черном море 11:27
«Мисс Россия» снялась в боевике с Брюсом Уиллисом 11:27
«Рубин» расстался с аналитиком Васюхиным по решению Слуцкого 11:26
Рядом с мечетью в Москве устроили откровенную фотосессию 11:25

В Германии испугались санкций США из-за «Северного потока — 2»

Историк Хойер: США могут ввести санкции против ФРГ из-за «Северного потока — 2»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

США могут ввести санкции в отношении Германии из-за российского проекта газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение выразила историк Катя Хойер в статье для The Telegraph.

По ее словам, ФРГ чудом избежала санкций со стороны Вашингтона, и этот вопрос по-прежнему стоит на повестке дня. Историк считает, что Берлин слишком зависим от Москвы в энергетическом вопросе, что не позволяет поддержать антироссийскую политику стран Запада. Хойер выразила мнение, что если новое немецкое правительство закроет все атомные электростанции в стране, то зависимость Германии от российского газа возрастет.

В статье подчеркивается, что несправедливо всю ответственность за сложившуюся ситуацию возлагать только на главу МИД ФРГ Анналену Бербок, бывшие канцлеры Герхард Шредер и Ангела Меркель также во многом виноваты.

«Первый (Шредер прим.) запустил «Северный поток — 2» и до сих пор председательствует в комитете его акционеров. Вторая (Меркель — прим.) курировала его строительство и ускорила закрытие немецких АЭС», — написала Хойер.

Он добавил, что теперь политическая вина за «зависимость Германии от России» легла на плечи Бербок.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Северный поток — 2» отключить невозможно, так как его еще не включили, и это плохо для участников процесса и потребителей газа в Европе.

До этого газета Financial Times сообщила, что вопрос о запуске «Северного потока — 2» стал причиной раскола в правительстве Германии. Газопровод уже вбил клин между ФРГ и США, а теперь на фоне украинской проблематики якобы стал яблоком раздора уже внутри самой Германии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть