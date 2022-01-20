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Байден убежден, что Путин не хочет войны

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме заявил — он убежден, что российский лидер Владимир Путин не желает полномасштабной войны с Западом.

«Он все еще не хочет полномасштабной войны, во-первых. Во-вторых, думаю ли я, что он будет испытывать Запад, испытывать Соединенные Штаты и НАТО настолько серьезно, насколько только сможет? Да, я думаю, будет», — сказал Байден.

Американский лидер подчеркнул, что в ходе бесед с Путиным они «понимали друг друга», однако, по его словам, три российско-американские встречи по вопросам безопасности ни к чему не привели.

Байден считает, что Путин не принял окончательного решения по ситуации вокруг Украины — российский лидер сейчас, по мнению главы Белого дома, «взвешивает, какие последствия могут ждать Россию в краткосрочной и долгосрочной перспективе».

Ранее Байден пообещал России «катастрофу» в случае эскалации вокруг Украины.

Ранее сообщалось, что в ходе визита на Украину госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит с украинским коллегой Дмитрием Кулебой двухстороннее партнерство и «сдерживание России от агрессии», сообщили в МИД Украины.

Россия отрицает приписываемые ей Западом агрессивные планы в отношении Украины.

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