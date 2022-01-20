Шольц предложил России признать, что сила в правде

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем выступлении, подготовленном для Всемирного экономического форума, подчеркнул, что его страна готова защитить Украину от российской агрессии. Далее канцлер призвал Кремль воспользоваться выгодами сотрудничества с Берлином. Об этом сообщает Bloomberg.

Шольц заявил, что России пора признать, что сила в правде (right makes might). По его мнению, еще слишком рано говорить, принесут ли результат дипломатические усилия по урегулированию конфликта. При этом глава ФРГ добавил, что Германия поддерживает диалог с Россией в различных международных форматах.

Германия привержена защите территориальной целостности Украины, заключил Шольц.

Ранее представитель минобороны ФРГ заявил, что Германия продолжит придерживаться политики запрета на продажу оружия в страны с территориальными конфликтами, в частности, Украине.

При этом глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн отметила, что считает уместным рассмотреть вопрос о поставках на Украину «оборонительного вооружения».