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Американский сенатор Уикер призвал к агрессивным мерам против Путина

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Global Look Press

Американский сенатор-республиканец Роджер Уикер во время визита законодателей США в Киев призвал к агрессивным мерам против руководства России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я думаю, что альянс, наши друзья в НАТО, и двухпартийное большинство готовы оказать содействие Украине, чтобы быть уверенными, что на этот раз (президенту России) Владимиру Путину расквасят нос», — заявил Уикер.

Ранее сенатор Уикер призвал послать войска НАТО на Украину.

7 декабря сенатор-республиканец Роджер Уикер выступил в эфире телеканала Fox News. Отвечая на вопросы журналиста о реакции США на возможные враждебные действия России, политик заявил, что отправка американских войск на Украину — это один из вариантов, который Джо Байден должен рассмотреть. «Мы совершаем ошибку, когда отметаем какие-то идеи. Я буду надеяться, что президент не станет исключать возможность такого варианта», — сказал приглашенный сенатор.

Сенатор Уикер сделал безответственное заявление, считают в МИД РФ. Российские дипломаты напомнили, что такая позиция противоречит договоренностям президентов обеих стран, которые были заключены по итогам июньской встречи.

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