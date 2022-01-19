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Дети Блинкена предпочитают «Улицу Сезам» его выступлениям по телевизору

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Pool Reuters/AP

Дети госсекретаря США Энтони Блинкена предпочитают смотреть по телевизору передачу «Улица Сезам», а не его официальные выступления. Об этом он рассказал в подкасте Pod Save the World.

«Каждый раз, когда меня показывают по телевизору и моя жена Эван Райан говорит моим детям: «Смотрите, папа на ТВ», — почти каждый раз ответ звучит так: «Хочу Элмо, где «Улица Сезам»? Так что я и в подметки не гожусь любому из наших пушистых друзей из «Улицы Сезам», — сказал он.

«Улица Сезам» — международная детская телевизионная образовательная программа, в которой сочетаются живая игра актеров, комедийные скетчи, анимация, документальные видеосюжеты и кукольный театр.

Ранее Блинкен опубликовал в Twitter два плейлиста с любимыми песнями, которые он слушал в 2021 году. Он подчеркнул, что музыка является постоянной частью его жизни. Подводя итоги года, госсекретарь хотел бы воспользоваться моментом, чтобы поделиться некоторыми из своих любимых песен, выпущенных в 2021 году.

Первый список композиций госсекретарь назвал «Дома». В него вошли 17 песен американских исполнителей. Общая продолжительность плейлиста составляет 1 час и 3 минуты.

Второй список получил название «В пути». В него вошли песни музыкантов со всего мира. Он длится 2 часа и 18 минут и состоит из 36 композиций.

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