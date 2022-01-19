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Конгрессмены США призвали немедленно ввести санкции против России

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Kevin Lamarque/Reuters

Американские конгрессмены, съездившие на Украину, заявили президенту США Джо Байдену, что необходимо как можно скорее ввести санкции против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам сенаторов, президент России Владимир Путин хочет сделать Украину «частью Российской империи».

«После того, как они начнут вторжение на Украину, все будет кончено, жизни будут потеряны. Санкции и действия нужны сейчас», — заявила сенатор Джони Эрнст.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что США и ЕС договорятся о «сильном пакете санкций» против России. Об этом он сообщил на брифинге с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как отметил Кулеба, Блинкен сообщил ему о «прогрессе в этом процессе». По его мнению, Россия должна понять, что санкции — это не только угроза, но и «потенциальная реальность».

До этого сообщалось, что в ходе визита на Украину госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит с украинским коллегой Дмитрием Кулебой двухстороннее партнерство и «сдерживание России от агрессии», сообщили в МИД Украины.

Также стало известно о том, что главы внешнеполитических ведомств обсудят темы, касающиеся двухстороннего стратегического партнерства. В частности, стороны затронут вопросы инвестиций, торговли и безопасности.

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