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Британский принц удалился из соцсетей из-за секса с несовершеннолетней

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Pool/Global Look Press

Британский принц Эндрю удалил аккаунты во всех социальных сетях из-за сексуально скандала, связанного с несовершеннолетней девушкой. Об этом сообщает The Times of Israel.

В частности, удалены аккануты принца Эндрю в Twitter (@TheDukeOfYork), Youtube, Instagram и Facebook.

Второй сын Елизаветы Второй, 61-летний Эндрю стал фигурантом гражданского дела по обвинению в изнасиловании. Его обвинительница Виктория Джуффре заявила, что у нее был секс с принцем в возрасте 17 лет. При этом они познакомились через финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за педофилию.

Принц отрицает все обвинения, однако в 2019 году перестал участвовать в общественной жизни королевской семьи и даже не появился на свадебных фотографиях своей дочери Бетрис в 2020 году.

Елизавета Вторая лишила сына всех воинских званий.

Ранее сообщалось, что обвиненный в педофилии принц находится на грани разорения. Он больше не в состоянии оплачивать дорогостоящие судебные расходы. Счета принца выросли до двух миллионов фунтов стерлингов, к этому может добавиться еще и потенциальная выплата в £10 млн обвинителю Вирджинии Джуффре.

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