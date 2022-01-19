В офисе президента Украины оценили приглашение Путина и Зеленского в Турцию

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у приглашения президентов Украины и России в Турцию есть потенциал. Об этом он рассказал изданию «РБК-Украина».

По его словам, Турция и президент Тайип Эрдоган отлично понимают ситуацию в нашем регионе, отлично знают мотивы России и Украины. Он отметил, что у Турции есть и своя заинтересованность в этих переговорах.

Подоляк считает, что предложение Турции упирается в проблему того, что российская сторона не ощущает свою переговорную позицию как действительно сильную.

«Один и тот же ответ о минских соглашениях на любые вопросы, в том числе и о тех эскалационных шагах, которые совершаются именно Россией и в ущерб тем же минским соглашениям, это свидетельство того, что у российской стороны нет уверенности в своей правоте и есть тенденция «запирания» себя в достаточно глухой позиции», — пояснил советник Зеленского.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы политики смогли там «разобраться в своих проблемах». В ближайшие несколько недель турецкий лидер также сам посетит Украину для встречи с Зеленским. Турция не первый раз предлагает помощь в урегулировании украинского кризиса, но Москва относится к этому прохладно. По мнению экспертов, Эрдоган пытается поднять свой международный имидж и хочет сотрудничать сразу с обеими сторонами конфликта.