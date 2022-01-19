Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Зеленский заявил, что еще не время скупать гречку и спички 21:56
Президент Федерации тенниса России Тарпищев объяснил, почему назвал сестер Уильямс... 21:54
Глава СК потребовал доклад о проверке по факту хищения скифского золота 21:47
В новых смартфонах Xiaomi обнаружен брак 21:44
Тренер женской сборной России по биатлону ответил на критику в свой адрес 21:41
Гейтс предупредил мир о новых пандемиях опаснее коронавируса 21:41
Саратовский водитель, двигаясь по пешеходной зоне, сбил полицейского 21:41
Зверев раскритиковал организаторов Australian Open за отсутствие тестирования... 21:34
В полиции прокомментировали сообщения о задержании напавших на вдову... 21:25
Появилось видео пролета потенциально опасного астероида рядом с Землей 21:18

В офисе президента Украины оценили приглашение Путина и Зеленского в Турцию

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у приглашения президентов Украины и России в Турцию есть потенциал. Об этом он рассказал изданию «РБК-Украина».

По его словам, Турция и президент Тайип Эрдоган отлично понимают ситуацию в нашем регионе, отлично знают мотивы России и Украины. Он отметил, что у Турции есть и своя заинтересованность в этих переговорах.

Подоляк считает, что предложение Турции упирается в проблему того, что российская сторона не ощущает свою переговорную позицию как действительно сильную.

«Один и тот же ответ о минских соглашениях на любые вопросы, в том числе и о тех эскалационных шагах, которые совершаются именно Россией и в ущерб тем же минским соглашениям, это свидетельство того, что у российской стороны нет уверенности в своей правоте и есть тенденция «запирания» себя в достаточно глухой позиции», — пояснил советник Зеленского.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы политики смогли там «разобраться в своих проблемах». В ближайшие несколько недель турецкий лидер также сам посетит Украину для встречи с Зеленским. Турция не первый раз предлагает помощь в урегулировании украинского кризиса, но Москва относится к этому прохладно. По мнению экспертов, Эрдоган пытается поднять свой международный имидж и хочет сотрудничать сразу с обеими сторонами конфликта.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть