«Отношение однозначное»: в ЛНР прокомментировали предложение КПРФ признать республики Донбасса

Советник главы ЛНР Родион Мирошник сообщил «Газете.Ru», что в республике знают о проекте обращения депутатов к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать Донецкую и Луганскую народные республики, но не считают нужным предметно это комментировать .

«Да, мы знаем об этом обращении. Но, в любом случае, это вопрос Российской Федерации. Россия сама должна решить этот вопрос в парламенте, найти политический консенсус, а потом и мы можем комментировать. Понятно, что у нас отношение-то однозначное. Скажем так: я не считаю нужным, что мы можем сейчас прокомментировать эту историю. Это исключительно внутренняя история России, и как только мы будем внутри России, так сразу...», — сказал Мирошник.

19 января депутаты от КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признать самопровозглашенные республики Донбасса — Донецкую и Луганскую народные республики. Текст документа опубликован в думской электронной базе.

Как заявил РИА «Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в Кремле пока не ознакомились с данным проектом обращения.