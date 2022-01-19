Эксперт сообщил о возможном отъезде Меркель в США

Заместитель Института Европы РАН, кандидат экономических наук Владислав Белов рассказал в беседе с РИА «Новости» о том, что его немецкий коллега поделился с ним предположением о возможном отъезде бывшего канцлера Германии в США ради продолжения научной карьеры ее мужа.

«Один из наших коллег в Германии предполагает, что даже, возможно, [Меркель] уедет со своим супругом в [Соединенные] Штаты, где он может продолжить свою научную карьеру талантливого химика», — рассказал он.

Меркель с 1998 года замужем за профессором химии, доктором Йоахимом Зауэром, который работает в Берлинском университете имени Гумбольдта.

По словам Белова, Меркель более 30 лет в политике и теперь она «какое-то время займется семьей и тем, что ей представляется интересным».

В декабре Меркель покинула пост канцлера ФРГ после 16 лет правления страной. Она предпочла уйти в отставку под христианский гимн и вальс панк-иконы Нины Хаген.