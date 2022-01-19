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Президент Ирана Раиси совершил намаз во время переговоров с Путиным в Кремле

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Президент Ирана Эбрахим Раиси совершил вечерний намаз во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в здании Кремля. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Раиси прервал переговоры с Путиным на 10 минут, а после вечерней молитвы стороны продолжили встречу.

Ранее сообщалось, что Путин в ходе встречи с Раиси предложил обсудить ситуацию в Афганистане.

До этого стало известно, что в Иране хотят создать управление по делам беженцев из-за ситуации в Афганистане из-за массового наплыва мигрантов после захвата власти талибами (организация запрещена в России). По данный управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Иран с начала 2021 года прибыло более 500 тыс. беженцев.

При этом, общее число беженцев из Афганистана в Иране оценивается в 2,2 млн нелегалов и около 780 тыс. человек, которые проживают в стране на постоянной основе. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди призвал помочь Ирану справиться с наплывом беженцев.

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