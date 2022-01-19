Зеленский обсудил со Столтенбергом участие Украины в саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом возможность участия Киева в саммите НАТО. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Политика открытых дверей остается неизменной», — подчеркнул он.

Ранее вице-президент Американского комитета за согласие между Соединенными Штатами и Россией Катрина ванден Хойвел заявила, что США следует признать невозможность вхождения Украины в НАТО. Она указала, что противостояние с Москвой не отвечает интересам Вашингтона, во всяком случае в этом направлении.

Хойвел также считает, что Вашингтон не слишком успешен в дипломатии. Она связывает это с тем, что американские власти до сих пор находятся «в сладком дурмане» из-за того, что стали единственной сверхдержавой после распада Советского Союза. Хойвел отметила, что из-за этого у США появилась привычка не идти на компромиссы и рассчитывать, что удастся настоять на своем.