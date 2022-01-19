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Сторонники Порошенко митингуют возле офиса Зеленского в Киеве

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Телеканал «Украина 24»

Сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко устроили митинг недалеко от офиса нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского, передает РИА «Новости» с места событий.

Отмечается, что возле офиса Зеленского собралось несколько тысяч человек. Митингующие выкрикивают «Слуга, выходи, народ пришел» и «импичмент». Полицейские не препятствуют проведению акции и не досматривают вещи демонстрантов. Они пропустили толпу к зданию президента, но там сторонники Порошенко решили не митинговать из-за находящихся на катке детей.

Ранее суд в Киеве избрал в отношении бывшего украинского президента Петра Порошенко меру пресечения, определив ему личное обязательство являться в суд. Порошенко обязали сдать паспорта для выезда за границу.

Кроме того, экс-главе государства Украины надо будет посещать правоохранительные органы по первому требованию в рамках дела о государственной измене.

Следователи инкриминируют Порошенко госизмену и участие в организации схемы по вывозу угля с Донбасса на Украину на общую сумму около 1,5 млрд гривен (4 млрд руб.). Согласно версии следователей, экс-президент Украины действовал в сговоре с российским руководством и самопровозглашенными республиками Донбасса.

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