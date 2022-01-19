Порошенко оценил отказ суда его арестовать

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Освобожденный судом Порошенко заявил, что «безумный сценарий» Зеленского не окончен

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Телеканал «Украина 24»

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил в ходе выступления после заседания суда, что обжалует решение о «личных обязательствах», его речь транслировал телеканал «Прямой».

«Мы не празднуем победу, потому что «безумный сценарий» [президента Украины Владимира] Зеленского еще не окончен. <...> Это ограничение с учетом того, что у меня сейчас есть приглашение как минимум для тех зарубежных визитов, первый из которых начинается уже двадцать пятого числа. <...> Изъятие паспорта препятствует моей политической деятельности», — объяснил Порошенко.

Также стало известно о двух пострадавших в ходе потасовки на митинге сторонников Порошенко около здания Печерского районного суда Киева, где проходило слушание. В полиции города отметили, что пострадали один полицейский и митингующий, задержанных не было.

Ранее суд избрал в отношении бывшего украинского президента Петра Порошенко меру пресечения, определив ему личное обязательство являться в суд. Его обязали сдать паспорта для выезда за границу.

Суд не удовлетворил просьбу стороны обвинения арестовать Порошенко. Также в ходе слушания отклонено предложение внести за политика залог в размере $35,8 млн.

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