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Порошенко спел гимн Украины на заседании суда по избранию ему меры пресечения

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Печерский суд Киева отпустил пятого президента Украины Петра Порошенко под личное обязательство по первому требованию явиться в суд или на допрос, сообщает ТАСС.

Сторонники политика обрадовались этому решению и спели в судебном зале вместе с Порошенко гимн Украины.

Таким образом, суд отказал правоохранительным органам Украины в том, чтобы отправить экс-президента Украины под арест или выпустить его под залог в размере 1 млрд гривен (около 2,7 млрд рублей или $3,6 млн). Статья о государственной измене на Украине не предусматривает обязательного заключения обвиняемого.

Следователи инкриминируют Порошенко госизмену и участие в организации схемы по вывозу угля с Донбасса на Украину на общую сумму около 1,5 млрд гривен (4 млрд рублей). Согласно версии следователей, экс-президент Украины действовал в сговоре с российским руководством и самопровозглашенными республиками Донбасса. Сам Порошенко называет обвинения политически мотивированными.

Ранее в ходе судебного заседания по делу Порошенко его сторонники начали петь рождественскую песню «Добрый вечер тоби, пане господарю» в ожидании судьи.

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