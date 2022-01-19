В ЕК рассказали, в каком случае Россию ждут новые санкции

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС может ввести масштабные санкции против России. Об этом сообщается в Twitter-профиле главы организации.

По ее словам, отправной точкой для принятия новых мер в отношении РФ послужит «ухудшение ситуации на Украине».

«Мы подтверждаем свою солидарность с Украиной. Если ситуация ухудшится, мы введем масштабные санкции, согласованные с партнерами», — уточняется в публикации председателя ЕК.

В настоящий момент Урсула фон дер Ляйен не поясняет, какие могут быть утверждены санкции против Москвы.

Ранее стало известно, что Евросоюз продлил экономические санкции против РФ до 31 июля текущего года.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. В том же году ЕС ввел санкции против России в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма к РФ.

Также в Польше предложили заранее подготовить санкции против России.