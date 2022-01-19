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Суд решил отобрать у Порошенко паспорта

Суд в Киеве отпустил Порошенко под личное обязательство и обязал его сдать паспорта

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Gleb Garanich/Reuters

Суд в Киеве избрал в отношении бывшего украинского президента Петра Порошенко меру пресечения, определив ему личное обязательство являться в суд. Об этом сообщает ТАСС.

Порошенко обязали сдать паспорта для выезда за границу.

Кроме того, экс-главе государства Украины надо будет посещать правоохранительные органы по первому требованию в рамках дела о государственной измене.

Суд не удовлетворил просьбу стороны обвинения арестовать Порошенко. Также в ходе слушания отклонено предложение внести за политика залог в размере $35,8 млн.

Заседание, как ранее и планировалось, состоялось 19 января.

Следователи инкриминируют Порошенко госизмену и участие в организации схемы по вывозу угля с Донбасса на Украину на общую сумму около 1,5 млрд гривен (4 млрд рублей). Согласно версии следователей, экс-президент Украины действовал в сговоре с российским руководством и самопровозглашенными республиками Донбасса.

В свою очередь Порошенко называет обвинения политически мотивированными. Так, профайл бывшего главы государства исчез из перечня разыскиваемых МВД Украины лиц.

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