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Токаев заявил, что надо усилить военную разведку с учетом угроз

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Kazakh presidential website/Xinhua

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что требуется усилить военную разведку республики. Об этом сообщается на сайте главы государства.

По словам Токаева, разведка должна будет предоставлять руководству Казахстана качественные сведения о внутренних и внешних угрозах.

19 января прошло совещание с руководящим составом Минобороны Казахстана.

«С учетом геополитической обстановки и актуальных угроз на региональном уровне президент потребовал кардинально повысить боеспособность вооруженных сил Казахстана, для чего предстоит решить ряд задач», — уточнили в сообщении.

Также в ходе встречи была отмечена роль армии Казахстана в ситуациях, создающих угрозу безопасности.

«Имея в своем распоряжении армию, которая показывала хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных учений, мы не смогли воспользоваться ее потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне, – добавил Токаев.

Еще глава Казахстана напомнил, что нельзя допускать повторения чрезвычайных ситуаций на объектах хранения боеприпасов.

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Сумма ущерба от беспорядков в стране может составить около $100 млн. Число уголовных дел в связи с беспорядками выросло до 695.

Ранее полиция Алма-Аты сообщила о контртеррористической операции.

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Протесты в Казахстане
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