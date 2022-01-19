Политтехнолог объяснил десятки склеек в видеообращении Назарбаева

Политический советник Сергей Маркелов в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что большое количество склеек в видеозаписи с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым объясняется возрастной неспособностью политика выступить в сплошном эфире без помощи монтажа.

«Он был как говорящая мумия. Я не удивлюсь, если часов пять писали, 10 минут посидел в кресле, привязали за ноги, чтоб не падал, и дальше», — сказал Маркелов.

Политтехнолог считает, что казахстанские журналисты провели большую монтажную работу с целью продемонстрировать присутствие Назарбаева в стране на фоне слухов о его побеге за рубеж.

«Сбивчивую речь, старческие затихания потом превратили хоть в какое-то подобие членораздельной речи. Коллеги с казахстанского канала сделали неплохую работу, молодцы», — оценил политсоветник.

По его словам, повторный вывод Назарбаева в эфир маловероятен. Он отметил, что такое возможно, если пойдут обвинения в поддельности записи или начнется серьезное противостояние местных элит за власть в Казахстане.

Ранее глава компании HoloGroup Александр Якубов посмотрел видеообращение Назарбаева и не увидел признаков голограммы.

А физиономист Светлана Филатова заметила, что Назарбаев, возможно, испытывает неприязнь или разочарован действующим главой республики Касым-Жомартом Токаевым.

18 января бывший президент Казахстана впервые с начала беспорядков выступил с публичным обращением к гражданам. Видеозапись была опубликована на его официальном YouTube-канале. Назарбаев сообщил, что в настоящее время находится на заслуженном отдыхе в Нур-Султане и не покидал столицу. Он подтвердил, что теперь вся полнота власти принадлежит Касым-Жомарту Токаеву.