YouTube удалил видео с версией о том, что Трамп — племянник Муссолини

Видеохостинг YouTube удалил видео сторонников движения QAnon, в котором объяснялась теория, согласно которой экс-президент США Дональд Трамп является племянником итальянского диктатора Бенито Муссолини. Об этом сообщает Newsweek.

Издание не уточняет содержание этого видео и того, как сторонники QAnon объясняют свою теорию, однако уточняют, что эта версия — безосновательна. Предположительно, с распространением подобных видео связан публицист и сторонник экс-президента Майкл Протцман.

Сторонники движения QAnon постулируют, что истеблишмент скрывает заговор сатанистов-педофилов в демократической партии, который должен вскрыть Дональд Трамп. Сторонники таинственного инсайдера под ником «Q» верят и в другие необычные теории, в рамках которых, в частности, постулируется, что Трамп — до сих пор президент США, что он будет выдвигаться в 2024 году на президентский пост вместе с Джоном Кеннеди-младшим, погибшем в 1999-м, а также, что он — племянник Бенито Муссолини.