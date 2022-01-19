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Меркель отказалась от работы в ООН

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Markus Schreiber/AP

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель отклонила предложение генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша стать советником высокого уровня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Информацию подтвердили в бюро бывшей главы немецкого правительства.

Меркель «на данную тему провела телефонный разговор с генсеком, поблагодарила его, но сказала, что не примет предложение», объяснил собеседник издания.

В настоящий момент не уточняется, какой именно пост предлагался Меркель в структуре ООН.

Меркель занимала пост канцлера Германии 16 лет. В 2018 году она объявила о намерении не идти на пятый срок.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала пересмотреть решения правительства Меркель.

Также Правительство Меркель перед ее уходом одобрило рекордный объем оборонного экспорта.

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