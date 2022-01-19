В Кремле ответили на предложение Эрдогана провести встречу Путина и Зеленского в Турции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов прокомментировал предложение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении встречи глав РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции.

«Мы приветствует усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации на Украине. Основные разногласия связаны с пробуксовкой процесса выполнения Минских соглашений со стороны Украины. Если Турция может сподвигнуть их на выполнение [этих] договоренностей, то это можно только приветствовать. Место проведения встречи вторично», — заявил он.

Накануне стало известно, что Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на переговоры. По его словам, Анкара готова выступить в любой роли для снижения напряженности между РФ и Украиной.

Ранее заместитель главы российского МИД Андрей Руденко заявил, что минские соглашения, в которых прописан мирный процесс урегулирования конфликта в Донбассе, не будут выполнены, пока Киев не начнет прямой диалог с Донецком и Луганском.