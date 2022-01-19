Поклонская не поедет в Кабо-Верде

Назначенная ранее послом России в Кабо-Верде Наталья Поклонская не планирует вступать в должность, об этом она сообщила в беседе с ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов, Поклонская заявила, что отъезда в Кабо-Верде нет в ее планах.

«Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства. <…> Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству», — рассказала она.

В министерстве иностранных дел России подтвердили, что отъезд Поклонской в Кабо-Верде не состоится, так как у нее «изменились личные обстоятельства».

О назначении Натальи Поклонской чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде стало известно 13 октября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

25 ноября дипломат объяснила, что остается в России, так как министерство иностранных дел «еще проводит необходимые процедуры».