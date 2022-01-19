В Казахстане оценили влияние Назарбаева и его родственников на митинги

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана Мухтар Тлеуберди рассказал, что не думает о вмешательстве бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева и его родственников в ситуацию с незаконными протестами. Об этом сообщает издание Euractiv.

Он обратил внимание, что в дальнейшем расследование покажет, связан ли Назарбаев с произошедшим.

«На вопрос, был ли Назарбаев или члены его семьи причастны к беспорядкам, Тлеуберди сказал, что он так не думает...», — уточняется в сообщении портала.

Тлеуберди напомнил, что мирные протесты были «захвачены террористами». Также глава ведомства признал существование «спящих ячеек» боевиков. По его словам, «крупномасштабные расследования» все еще продолжаются.

Как предположил глава МИД, нападения на столицу Нур-Султан было бы «достаточно для государственного переворота».

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Сумма ущерба от беспорядков в стране может составить около $100 млн. Число уголовных дел в связи с беспорядками выросло до 695.

Ранее сообщалось, что МВД Казахстана продолжит мероприятия по обеспечению правопорядка после отмены режима ЧП