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Украину назвали площадкой для реализации программ ЦРУ

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Представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник выразил мнение, что Украина является площадкой для реализации программ ЦРУ против соседних государств. Об этом пишет РИА «Новости».

По предположениям Мирошника, визит главы ЦРУ Уильяма Бернса в Киев —подтверждение его версии.

«Недавний приезд шефа ЦРУ и его встреча с Зеленским лишь подчеркивают, что Украина — площадка для разворачивания программ ЦРУ против третьих стран», — цитирует его издание.

Мирошник считает, что на данный момент политическое напряжение усиливается. Началом геополитической разборки может стать любая искра, от которой вспыхнет большой пожар, заключил представитель ЛНР.

Директор ЦРУ Уильям Бернс встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в прошлую среду, но об этом стало известно лишь сегодня. Они обсудили украинско-российские отношения. В частности, опасения по вторжению России на Украину. Кроме того, они поговорили об усилиях по нивелированию напряженности. На этой неделе Украину посетила делегация сенаторов США. Подробности обсуждений высокопоставленных чиновников — в материале «Газеты.Ru».

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