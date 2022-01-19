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В Британии заявили, что СП-2 нельзя запускать из-за «агрессии» России

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Global Look Press

Европа не должна позволить России реализовать проект газопровода «Северный поток — 2». С таким заявлением выступила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс. По словам главы МИД, Европе нужно сократить зависимость от российского газа, пишет РИА Новости.

»«Северный поток — 2» несовместим с агрессивными действиями России«, — заявила Трасс.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявила, что проект газопровода «Северный поток — 2» столкнется с последствиями в случае использования Россией энергосферы в качестве давления на Европу.

Член комитета германского бундестага по международной политике, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла указал, что Бербок стоит воздержаться от угроз санкций.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членам альянса надо пользоваться разными источниками поставок газа для своих стран. «Есть разные точки зрения у союзников в отношении проекта «Северный поток — 2». Но все союзники сходятся во мнении о важности диверсифицировать источники поставок энергии по разным причинам», — цитирует агентство слова генсека. Он отметил, что подобная позиция важна по причинам, связанным с экологией и безопасностью одновременно.

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