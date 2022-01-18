В ООН приветствовали проведение встречи Лаврова и Блинкена в Женеве

ООН приветствует проведение переговоров между министрами иностранных дел России и США Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном 21 января. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

«Мы всегда приветствуем подобный диалог, особенно во время высокой напряженности в регионе, и надеемся, что результатом встречи станет снижение напряженности», — сказал он.

Накануне высокопоставленный представитель Госдепартамента подтвердила, что встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с его российским коллегой Сергеем Лавровым состоится 21 января в Женеве.

Встреча состоится после переговоров, которые запланированы у Блинкена на Украине и в Германии, уточнили в американском внешнеполитическом ведомстве. Представитель Госдепа подчеркнула, что предстоящая встреча является свидетельством того, что «дипломатия еще жива» в отношении кризиса вокруг Украины.