В Белом доме заявили, что Россия может атаковать Украину «в любой момент»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия может в любой момент напасть на Украину. Об этом она сообщила на брифинге, передает «Интерфакс».

«Сейчас мы находимся в положении, когда Россия может в любой момент начать атаку на Украине», — сказала она.

По ее словам, этот кризис создал президент России Владимир Путин, который собрал «сто тысяч российских военных вдоль границ Украины».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не создает поводов для эскалации конфликта вокруг Украины. Таким образом он прокомментировал заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о «100 000 российских военных у границы с Украиной».

Также сообщалось, что США в ближайшие недели направят Украине дополнительную военную помощь. Об этом в ходе специального брифинга заявила представитель Госдепартамента.