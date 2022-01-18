В США заявили, что Россия готовилась эвакуировать семьи своих дипломатов из Украины

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у США были данные о подготовке Россией эвакуации семей своих дипломатов с Украины. Трансляция выступления Псаки доступна на YouTube-канале издания The Washington Post.

По ее словам, Россия планировала эвакуировать своих граждан и членов их семей из российского посольства на Украине в конце декабря и начале января. «У нас нет оценки относительно того, зачем [это делалось], а также значения этого», — отметила Псаки.

Ранее американский журналист Нил Фергюсон в статье для агентства Bloomberg написал, что российский президент Владимир Путин «настроен на войну с Украиной», и об этом глава государства якобы намекнул еще в июле прошлого года в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев».

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление военного присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.