В Белом доме заявили, что не исключают возможности отключения России от SWIFT

США продолжают обсуждать с Европой меры против России в случае ее вторжения на Украину, в том числе отключение от глобальной платежной системы SWIFT. Об этом ТАСС сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

«Ни один вариант не исключен. Мы продолжаем очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьезных последствий для России в случае ее дальнейшего вторжения на Украину», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в США и Европе перестали рассматривать отключение России от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT в качестве санкции. Об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.

Издание подчеркивает, что от идеи отключения России от SWIFT отказались из-за того, что этот шаг может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать в среднесрочной перспективе.

В публикации отмечается, что вместо этого в отношении крупнейших российских банков готовятся адресные экономические санкции. Германия настаивает на исключениях, чтобы импорт газа и нефти из России можно было оплачивать, утверждает издание.