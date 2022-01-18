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«Я не знал, что это плохо»: Борис Джонсон объяснил проведение вечеринок во время локдауна

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Sky News

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон повторил свои извинения перед общественностью за проведенные в своей резиденции вечеринки во время ограничений, связанных с пандемией COVID-19, добавив, что не знал, «что это противоречит правилам». Об этом сообщает Sky News.

«Я уверенно заявляю, что никто мне не говорил, что это что-то противоречащее правилам. Честно говоря, я не могу представить, почему это могло произойти или было разрешено проведение подобного рода мероприятий вообще, если это было против правил», — сообщил премьер-министр.

Коллеги Джонсона по партии отмечают, что он в последнее время выглядит очень неуверенно и делает не до конца продуманные заявления. Собеседник издания отметил, что на данный момент глава британского правительства близок к объявлению вотума недоверия в его отношении.

По информации журналистов, одна из вечеринок произошла 16 апреля 2021 в честь ухода с работы двух сотрудников британского правительства. Работники аппарата правительства закупали в близлежащем от Даунинг-стрит, 10 магазине крепкий алкоголь «чемоданами», включали громкую музыку и сломали качели сына Джонсона.

До этого Борис Джонсон принес извинения перед общественностью за вечеринки, проведенные годом ранее, в мае 2020-го в разгар пандемии COVID-19.

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