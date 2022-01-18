Специалист по голограммам объяснил, почему выступление Назарбаева было настоящим

Глава компании HoloGroup Александр Якубов не увидел признаков голограммы в видеообращении к нации бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Подобные предположения в шутку высказывали пользователи соцсетей. Как заявил «Газете.Ru» Якубов, это реальная запись.

«Технологий, позволяющих с такой реалистичностью создать голограмму и заснять ее, нет. Но можно методом компьютерной графики просто обработать видео. Допустим, выступил другой человек, а лицо подменили компьютерной графикой — такое возможно. Признаков этого я не вижу, но думаю, если кто-то всерьез задался такой целью, то можно было добиться сложно отличимого от реальности эффекта. А это была бы все-таки компьютерная графика — дипфейк, а не голограммы. В данном случае, думаю, это реальная запись», — сказал Якубов.

18 января бывший президент Казахстана впервые с начала беспорядков выступил с публичным обращением к гражданам. Видеозапись была опубликована на его официальном YouTube-канале. Назарбаев сообщил, что в настоящее время находится на заслуженном отдыхе в Нур-Султане и не покидал столицу. Он подтвердил, что теперь вся полнота власти принадлежит Касым-Жомарту Токаеву.

Ранее физиогномист Светлана Филатова в беседе с «Газетой.Ru» объяснила поведение Назарбаева во время обращения к нации.