Блинкен обсудил с Лавровым итоги консультаций между США и Россией по безопасности

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, в рамках которого главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили итоги прошедшего раунда диалога США и России по стратегической стабильности и заседания Совета Россия – НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе госдепартамента.

«Госсекретарь подчеркнул важность продолжения дипломатических усилий для деэскалации напряженности, связанной с вызывающим глубокую тревогу наращиванием российской военной мощи внутри и вблизи территории Украины», — указано в сообщении.

В начале января прошла серия встреч между Россией, США и НАТО. Обсуждения касались гарантий безопасности, которые предложила Москва. 9–10 января они обсуждались в Женеве на встречах с США, 12 января — в ходе заседания Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ.

Ранее посол Франции в России и представитель страны в руководящих органах ЕС Пьер Леви заявил о том, что Москва и Брюссель должны продолжить диалог по вопросу безопасности в Европе.