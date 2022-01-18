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Глава МИД ФРГ рассказала, что испытала «стыд и трепет» перед могилой Неизвестного солдата

Глава МИД ФРГ Бербок: ничто не компенсирует страдания, принесенные немцами советскому народу

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Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым заявила, что испытывает стыд за тех немцев, которые причинили боль советскому народу в годы Второй Мировой войны.

«Стоя в роли немецкого дипломата у могилы Неизвестного солдата, я наполнялась «стыдом и трепетом». Ничто не может компенсировать страдания, которые немцы принесли народу Советского Союза», — сказала дипломат.

По ее словам, она решила возложить цветы к памятнику в знак уважения к историческим связям между Россией и Германией.

«Россия играет важную роль в нашем совместном Европейском доме. Больше 75 лет мы живем в мире друг с другом», — сказала Бербок.

Также глава МИД Германии заявила, что альтернативы стабильным связям Москвы и Берлина нет.

До визита в российскую столицу Бербок совершила свой первый визит на Украину. В рамках переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой она заявила о цели Берлина оживить «нормандский формат» по Донбассу и наметила основные темы диалога с Россией.

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