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Bloomberg: Германия встала на пути США в борьбе с Россией

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Тесные экономические и культурные связи между Германией и Россией стали препятствием на пути США в борьбе с Россией. Об этом сообщает Bloomberg.

Авторы статьи отмечают, что пока американское руководство ищет способы удержать Россию от «вторжения» на территорию Украины, Германия все больше отстраняется от того, чтобы противостоять Москве.

Агентство со ссылкой на источники сообщает, что в администрации США все чаще говорят о «проблеме Германии». По мнению журналистов, ситуация с немецкой стороной все больше напоминают события 1980-х годов, когда канцлер ФРГ Гельмут Коль не захотел поддерживать американского президента Рональда Рейгана в попытках бороться с СССР. Так, в 1982 году Соединенные Штаты ввели эмбарго на поставку в Советский союз нефтегазового оборудования, производимого филиалами американских компаний за рубежом.

Тогда Вашингтон хотел помешать строительству трубопровода Уренгой – Помары – Ужгород в рамках договора между СССР и ФГР.

В настоящее время похожая ситуация происходит в отношении газопровода «Северный поток — 2». США активно выступают против его запуска, считая, что проект является политическим инструментом. В России неоднократно отвергали подобные утверждения и подчеркивали, что «СП2» является исключительно коммерческим проектом.

Ранее Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал Германию не политизировать проект газопровода «Северный поток — 2».

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