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Переводчица спасла Лаврова на переговорах с Бербок

Переводчица МИД России исправила оговорку Лаврова на переговорах с главой МИД Германии

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Переводчица МИД России исправила оговорку главы ведомства Сергея Лаврова на переговорах с главой МИД Германии Анналеной Бербок, сообщает телеканал «РБК».

В приветственной речи министр иностранных дел России Сергей Лавров оговорился, когда заявил о важности построения более конструктивных взаимоотношений с Германией — вместо Германии он упомянул Соединенные Штаты.

Переводчица не стала перебивать Лаврова, но перевела речь российского министра на немецкий правильно.

Ранее в Москве начались переговоры глав МИД России и Германии.

Бербок в свою очередь заявила, что для нового федерального правительства Германии отношения с Россией крайне важны. По ее словам, альтернативы стабильным связям Москвы и Берлина нет. До визита в российскую столицу Бербок совершила свой первый визит на Украину. В рамках переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой она заявила о цели Берлина оживить «нормандский формат» по Донбассу и наметила основные темы диалога с Россией.

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