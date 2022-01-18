Захарова назвала NYT агентом СБУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала материал газеты The New York Times об эвакуации посольства России на Украине.

»СБУ мало Бабченко и Гордона. Теперь у них в агентах американская газета New York Times. Через нее «источник» из этой фантазийной структуры продвинул очередную «сенсацию» — якобы эвакуируется российское посольство в Киеве», — пишет Захарова.

Она опровергла информацию NYT, подтвердив, что российское посольство на Украине работает штатно. Кроме того, представитель МИД России указала на угрозы, с которыми сталкиваются российские дипломаты на Украине.

«Обо всем этом регулярно сообщается украинской стороне в виде нот протеста. Один из недавних примеров — нападение на Генеральное консульство России во Львове с применением бутылок с зажигательной смесью», — пишет Захарова.

Ранее в МИД Украины ответили на статью NYT об эвакуации российский дипломатов из Киева.