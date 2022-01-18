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В Кремле оценили вероятность введения в России локдауна из-за COVID-19

Песков исключил введение общероссийского локдауна из-за коронавируса

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность введения в России локдауна из-за роста заболеваемости COVID-19.

Он подчеркнул, что «никаких локдаунов в масштабах всей страны не обсуждается», однако допустил, что в ряде регионов они могут быть.

«На региональном уровне это может иметь место, основываясь на тех особенных полномочиях, которые есть у региональных руководителей», — отметил пресс-секретарь президента.

Ранее стало известно, что в Пермском крае могут ввести ограничительные меры из-за заболеваемости COVID-19. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил на заседании оперштаба, что власти готовы к введению в Прикамье новых ограничительных мер, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом и соблюдением санитарных мер населением ухудшится, передает «Ветта». По словам главы региона, школьников могут перевести на дистанционное обучение, а также ввести ограничения на работу торговых центров и заведений общепита, вплоть до полного локдауна.

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