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В МГИМО объяснили, в каких ситуациях государства эвакуируют своих дипломатов

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Решение об эвакуации сотрудников иностранных миссий и посольств вместе с их семьями может быть принято в экстренных ситуациях, которые представляют угрозу жизни, здоровью, безопасности данных лиц, сказал «Газете.Ru» профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин.

«В данном случае действует Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года. Сотрудники иностранных миссий и посольств находятся в долгосрочной командировке, разумеется, вместе со своими семьями. В экстренных ситуациях, которые представляют угрозу жизни, здоровью, безопасности данных лиц, такие меры допускаются, они могут быть приняты», — объяснил эксперт.

Так он прокомментировал появившееся в издании The New York Times сообщение о том, что Россия собирается эвакуировать дипломатов из Украины и уже вывезла оттуда членов их семей.

Позже в российском МИДе сообщили, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме. В украинском МИД также опровергли информацию об эвакуации иностранных посольств.

«В данном случае сложно комментировать, потому что у нас нет сведений, какая экстренная ситуация может сложиться в соседнем государстве. Но нужно учитывать, что ситуации везде уникальные», — отметил Дмитрий Лабин.

Эксперт отметил, что формулировку МИД о том, что посольство России в Киеве «работает в штатном режиме» можно трактовать так, что «никакой необходимости в эвакуации нет».

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