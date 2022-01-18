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Володин заявил о стремлении НАТО оккупировать Украину

Спикер Госдумы Володин: США пытаются оправдать продвижение войск НАТО к российским границам

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил во время открытия весенней парламентской сессии, что слухи о предстоящем «вторжении» России на Украину расцениваются Москвой как часть информационной кампании сил НАТО перед продвижением альянса на украинскую территорию.

По его словам, в последнее время по теме Украины «звучит истерика» со стороны американских политиков и чиновников, которые «пугают весь мир» тем, что Россия «вторгнется» на территорию страны.

«Совершенно очевидно, Вашингтон пытается оправдать свою экспансию и продвижение войск НАТО к российским границам. <...> Их советники уже там, инструкторы там, а сейчас они думают, как им обосновать ввод войск. Иными словами, НАТО стремится оккупировать Украину», — сказал спикер.

Ранее заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач заявлял о том, что власти страны выступают за то, чтобы заранее подготовить санкции в отношении России на случай якобы готовящейся агрессии против Украины.

Ранее западные СМИ писали о подготовке Россией «вторжения» на Украину. В связи с этим США пригрозили России «суровыми последствиями» в случае «нападения», а также сообщалось, что НАТО повысило боевую готовность своих сил быстрого реагирования в связи с передвижением российских войск возле границы с Украиной.

Между тем в Кремле подчеркивали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и по своему усмотрению и что это никому ничем не угрожает.

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