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В США заключенные подали в суд на тюрьму за «медицинские эксперименты» с COVID-19

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Stephen Hird/Reuters

В штате Арканзас четверо заключенных подали иск против местной тюрьмы, обвинив врача учреждения в «медицинских экспериментах», пишет The Guardian. По информации издания, осужденные обратились в суд через Американский союз гражданских свобод, причиной для иска послужило то, как их лечили от COVID-19 в тюрьме.

Так, заключенные для лечения симптомов коронавируса получали ивермектин — антипаразитное лекарственное средство. При этом представители американского здравоохранения и ВОЗ призывали не использовать этот препарат в данных целях. Более того, осужденные не были осведомлены о том, что принимают это средство из-за чего и обвиняют тюрьму, местного врача и даже шерифа в «медицинских экспериментах».

В иске утверждается, что заключенные пострадали от побочных эффектов приема больших доз ивермектина, в частности, они получили проблемы со зрением, спазмы желудка и диарею. При этом всего в тюремной больнице этим препаратом от коронавируса пытались вылечить более 250 человек.

Ранее сообщалось, что США люди покупают глистогонные препараты для скота, чтобы лечить COVID-19.

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