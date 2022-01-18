В Германии заявили, что НАТО не размещали свои войска в новых государствах-членах

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и нынешний глава организации «Атлантический мост» заявил, что ни НАТО, ни Европейский союз никогда не представляли опасности для России. Об этом он сказал в интервью газете Tagesspiegel.

По его словам, расширение Североатлантического альянса и ЕС на восток стало первой надежной архитектурой безопасности после Вестфальского мира.

При этом Габриэль заявил, что в новых государствах-членах не было размещено даже войск НАТО.

Вестфальский мир подразумевает два мирных соглашения — Мюнстерское и Оснабрюкское, подписанные в 1648 году. Благодаря ним завершилась Тридцатилетняя война, и в Священной Римской империи установилась новая система международных отношений.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия является ядерной державой с заслуживающей гордости историей и не должна опасаться НАТО, Украины или других стран.

В ходе выступления в парламенте Уоллес пригласил своего российского коллегу Сергея Шойгу посетить Лондон. Министр заявил, что британская сторона готова обсуждать вопросы, касающиеся общих обеспокоенностей в сфере безопасности.