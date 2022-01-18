Грызлов прокомментировал наращивание сил НАТО на границе с Белоруссией

Новый посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Россия не оставит незамеченным наращивание сил НАТО на границе с Белоруссией, сообщает ТАСС.

«Мы видим, что наращивание сил и средств НАТО, по сути, у наших ворот не останавливается. <...> Конечно, это не остается незамеченным», — заявил Грызлов.

Он отметил, что страны Запада, в свою очередь, имеют привычку в любых совместных учениях России и Белоруссии видеть для себя угрозу.

«Так было уже много раз, однако всегда авторы этих фейков оказывались посрамлены: российские и белорусские военные четко и слаженно демонстрировали выучку, проводили учения на отлично, после чего возвращались в места постоянной дислокации», — заявил Грызлов.

Ранее новый посол России в Белоруссии Борис Грызлов назвал приоритеты в работе.

14 января президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова послом в Белоруссии. Днем ранее МИД Белоруссии согласовал кандидатуру Грызлова на пост российского посла.