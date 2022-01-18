Новый посол России в Белоруссии назвал приоритеты в работе

Новый посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что продолжение интеграции России и Белоруссии будет главным приоритетом в его работе на дипломатическом посту, сообщает ТАСС.

«Приоритеты в работе посла определяются задачами, которые в соответствии с конституцией ставит президент Российской Федерации. Главный приоритет — продолжение нашей многоплановой интеграции в рамках поступательного выполнения договора о Союзном государстве от 1999 года, последовательное сближение в рамках Союзного государства на принципах суверенного равенства, добровольности и добросовестного выполнения взаимных обязательств», — заявил Грызлов.

Он упомянул основные преференции, которые Белоруссия получила от реализации интеграционных мер — льготные цены на энергоносители, облегченные условия кредитования и квоты для белорусской продукции на российском рынке.

«Укрепление общего экономического пространства, построение полноценного экономического суверенитета Союзного государства ради благополучия и процветания наших народов — в этом видим стратегически важные и нужные людям задачи для обеих стран», — считает Грызлов.

Ранее были названы главные задачи Бориса Грызлова на посту посла в Белоруссии.

14 января президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова послом в Белоруссии. Днем ранее МИД Белоруссии согласовал кандидатуру Грызлова на пост российского посла.