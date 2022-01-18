Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Россияне стали покупать больше квартир и домов в Турции 09:49
В WhatsApp появится новая функция 09:39
Вирусолог предупредил о заражении «омикроном» большинства россиян 09:38
Рублев прокомментировал победу над Маджером на Australian Open — 2022 09:37
В Минсельхозе ответили на сообщения о повышении цен на сладости 09:28
Психологи сообщили об эпидемии одиночества у молодежи 09:27
В Москве больных с симптомами ОРВИ будут принимать без записи 09:27
Тутберидзе подвела итоги чемпионата Европы по фигурному катанию 09:19
Врач Мясников прокомментировал противопоказания Минздрава к проведению вакцинации 09:18
Врачи назвали необычные симптомы рака желудка 09:13

Новый посол России в Белоруссии назвал приоритеты в работе

Грызлов: продолжение интеграции России и Белоруссии — главный приоритет

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Новый посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что продолжение интеграции России и Белоруссии будет главным приоритетом в его работе на дипломатическом посту, сообщает ТАСС.

«Приоритеты в работе посла определяются задачами, которые в соответствии с конституцией ставит президент Российской Федерации. Главный приоритет — продолжение нашей многоплановой интеграции в рамках поступательного выполнения договора о Союзном государстве от 1999 года, последовательное сближение в рамках Союзного государства на принципах суверенного равенства, добровольности и добросовестного выполнения взаимных обязательств», — заявил Грызлов.

Он упомянул основные преференции, которые Белоруссия получила от реализации интеграционных мер — льготные цены на энергоносители, облегченные условия кредитования и квоты для белорусской продукции на российском рынке.

«Укрепление общего экономического пространства, построение полноценного экономического суверенитета Союзного государства ради благополучия и процветания наших народов — в этом видим стратегически важные и нужные людям задачи для обеих стран», — считает Грызлов.

Ранее были названы главные задачи Бориса Грызлова на посту посла в Белоруссии.

14 января президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова послом в Белоруссии. Днем ранее МИД Белоруссии согласовал кандидатуру Грызлова на пост российского посла.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть