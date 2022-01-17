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Захарова оценила политику стран ЕС на фоне энергокризиса

Захарова усомнилась в единстве стран ЕС из-за их политики на фоне энергокризиса

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Действия стран ЕС на фоне кризиса цен на энергоносители в Европе вызывают вопрос об их единстве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что власти и коммунальные предприятия Германии направили Нидерландам запрос об увеличении на 1,1 млрд куб. м. объемов поставок газа на этот и следующий отопительные сезоны. Как указала она, это вызвало удивление голландских коллег, поскольку ФРГ не хочет, что Нидерланды разрабатывали новые газовые месторождения в Северном море.

«В Гааге намекнули Берлину <...> пойти «проверить, какие меры может предпринять сама Германия, чтобы ограничить потребление газа до предельного уровня», — отметила Захарова.

Она также прокомментировала слова главы немецкого МИД Анналены Бербок о несоответствии «Северного потока — 2» европейскому законодательству. По мнению Захаровой, российская сторона «страдает, но не просто так, а в связи с более чем принципиальными соображениями».

«К вопросу о западных «ценностях» и «единстве», а также их хитросплетениях. Ну, и логике. Чего уж там», — заключила она.

Ранее Bloomberg со ссылкой на опрошенных финансистов писало, что европейские страны стремятся снизить стоимость газа для потребителей, но усилий правительств недостаточно для достижения этой цели, что может привести к большим проблемам.

Как отметило агентство, нынешний рост цен на газ (в три раза по сравнению с прошлым годом) и электричество является одним из самых тяжелых энергетических кризисов в истории. Под угрозой находятся многие семьи, которые не смогут оплатить коммунальные платежи.

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