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Поклонская стала магистром международных отношений

Наталья Поклонская стала магистром международных отношений

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Посол России в островном государстве Кабо-Верде и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская получила диплом магистра международных отношений. Об этом она сообщила на своей странице во «ВКонтакте».

«Помните, рассказывала о своем обучении в магистратуре? И вот, ура! Я магистр международных отношений!» – написала дипломат в соцсети.

В декабре Поклонская защитила магистерскую диссертацию в Дипломатической академии Министерства иностранных дел России. Она училась там на протяжении двух последних лет.

Ранее Поклонская прокомментировала решение украинского бюро Интерпола не объявлять ее в международный розыск.

О назначении Натальи Поклонской чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде стало известно 13 октября 2021 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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